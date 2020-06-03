行政院長蘇貞昌宣布推出「振興三倍券」刺激消費，但有許多民眾認為手續繁瑣，直接發現金較為方便，掀起一陣討論。對此，政務委員唐鳳今(3日)上廣播節目時則是表示，「我們現在正在寫一些程式，讓你可以去ATM，就直接領兩千出來」。

政委唐鳳及行政院發言人丁怡銘接受廣播訪問(周玉蔻嗆新聞提供)

蘇貞昌宣布推出「振興三倍券」刺激消費，每人支付新台幣1000元換3000元「三倍券」，不限年齡，可從7月15日起使用至12月31日止。

「周玉蔻嗆新聞」主持人周玉蔻在節目上質疑，「但你們發的不是現金嗎?」唐鳳則是回應，「我們現在正在寫一支程式，讓你可以去ATM，然後就直接領2000現金出來」，也想要多鼓勵商家搭上這波再自行加碼。

面對外界批評聲浪，行政院發言人丁怡銘今(3日)在節目中也說，因疫情關係，暑假延後半個月，7月15號發放振興券，孩子跟爸媽一起到各地花費，更能帶動全家出遊刺激經濟，加乘效果才大。

(中時電子報)