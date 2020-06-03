迎向5G倒數計時！NCC（國家通訊傳播委員會）於今日核發中華電信行動寬頻業務3500MHz、28000MHz頻段特許執照，預計最快於今年7月我國將邁向5G新紀元，國人將預期可運用5G網路之高寬頻影視（4k／8k）、多樣化AR／VR、360°視訊等服務及其應用於運動賽事、演唱會之場景，可享5G大頻寬、低延遲、大連結服務體驗。

排在中華電信後的遠傳電信、台灣大哥大、亞太電信及台灣之星，亦刻正進行5G相關規劃及申請作業，NCC期許各業者積極投入5G規劃及建設，積極導入新技術、新服務，強化與不同產業之連結，深化多元5G應用，奠定萬物聯網社會之基礎，以提升消費者享有優質5G行動通信服務。

NCC表示，5G具備大頻寬、低延遲、大連結之特性，各界對5G改變人們生活及產業百態之潛力均寄予厚望。中華電信標得前揭頻段用以發展5G，陸續完成事業計畫書變更、資通安全維護計畫及各項網路建設之法定義務，並向NCC申請核發特許執照。NCC委員會議考量該公司申請案之法規面義務均已達成，故決議核發中華電信5G特許執照。

中華電信表示，取得特許執照後，將積極進行5G營運籌備， NCC將持續督促該公司強化5G基地臺建置及相關網路佈署，期盼早日開臺提供服務，有助國人享有5G體驗及各項5G垂直應用場景實現。

(中時 )