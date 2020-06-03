新冠肺炎疫情影響，北市府推出減租紓困方案，其中市有不動產委外管理的停車場也在範圍，但北市議員吳沛憶發現，有4成、45個適用減租的公有停車場，明明比去年同期收入增加，竟還享減租紓困補助。停管處長李昆振表示，若後續查核確定沒受疫情影響，就可收回。

吳沛憶指出，有些減租對象是財團，明明有賺錢，卻沒回饋給承租的二房東，市長柯文哲對此曾要求財政局要全面抽查，其中也包括停管處委外的公有停車場，目前適用減租的停車場共109個，卻有近4成、45個停車場，今年3至5月的收入比去年同期還增加，竟仍可接受減租補助。

吳沛憶舉例，光永建國小地下停車場就比去年同期增加200萬元收入，興隆公宅地下停車場增94萬元、西湖公園停車場增74萬元、榮星花園停車場增54萬元，且榮星花園停車場接受到的減租金額更達百萬，這樣還算疫情受災戶，合理嗎？

吳沛憶說，針對市有房產的減租對象，若承租人有轉租必須要簽切結書給停車場實際使用人，就是一般民眾，但北市府對於這些委外經營的公有停車場，卻沒實際回饋給使用民眾，更白白補助業者上百萬元。

停管處長李昆振回應，有受到疫情影響的停車場，才能享受到紓困措施補助，若沒受到影響則不會受到減租，停管處都有看報表去查核，不會發生有營收增加卻還能享有紓困優惠；紓困要點有提到，市府認為「減徵輕稅」，先認定緩徵、減收或少減，後續查核有情況特殊者，就不受減租優惠，當然可收回。

吳沛憶要求，應盤點是否需要回饋給實際使用停車的民眾，柯文哲答覆，現在沒辦法回溯來停車的人，但同意會去盤整。

(中時 )