環保署今(3)日召開「臺北商港物流倉儲區填海造地計畫第4次環境影響差異分析報告」審查， 環評委員表示開發單位在陸海域生態監測、交通監測資料不足及有明顯訛誤，決議本案補正再審。

開發單位臺灣港務股份有限公司及基隆港務分公司表示，依據營建署統計資料顯示，近年來北部地區公共工程餘土產出已超過原環評評估的300萬立方公尺／年，民間工程餘土產出平均亦超過1000萬立方公尺／年，整體北部地區之工程餘土產出量已超過北部地區土資場填埋負荷，目前已出現雙北地區土方超過5成需遠距離運送至新竹縣市的情形，為兼具提升收土效益及降低環境影響之目標，本次將年收土量體提升至420萬立方公尺，並藉由平日／假日離峰時段運輸及延長收土時間至晚間22：00。

開發單位指出，國內營建剩餘土產出及去化將採「公先私後」之收受原則，適時檢討(約3個月1次)公共工程案件狀況，於有餘裕時增加民間營建工程餘土收容機制。

環評委員表示，土石方運輸部分，運輸時程本變更案從200天延長至346天，並延長收土時間至晚間，雖然是在離峰時段運輸，但是否真的在降低「運輸影響」？另外針對運輸路線台64線的交通量監測資料正確性和官方數據相差1倍，質疑是為了符合本次環差報告的道路服務水準要求。

另有環評委員表示，本工程一定會對海域及陸域生態造成影響，然而開發單位卻表示「未擾動」，環境監測也僅每季一次，等監測結果分析出來可能又過了一季，根本無法即時反應工程的影響，提醒開發單位報告「不要吹牛」。

經環評委員閉門會議中表示，開發單位應補充陸域、海域監測分析及研擬生態影響減輕措施、重新評估交通監測變更後的環境影響，另外補充說明「公先私後」的作業方式，決議本案補正再審。

(中時 )