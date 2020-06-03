台南市城西底渣處理廠去年中完工啟用，但市府環保局仍持續編列委外處理經費；鑑於委外處理與自行處理成本差距高達5倍，市議員林燕祝3日市政總質詢時，質疑此舉有弊端，要求全案移送檢調偵辦。環保局答詢強調，這是因為建廠期間底渣都沒有處理，導致有高達9.6萬噸底渣堆置在廠房內，需要委外處理，預估需要5年才能完全去化。

林燕祝指出，台南投入垃圾場飛灰固化的經費十分可觀，從台南縣市合併到2019年期間，焚化底渣委外處理決標額高達6億多。前代理市長李孟諺任內大力爭取環保署1.1億元經費補助，自建全台首座官辦城西焚化底渣處理廠，於去年7月落成啟用後，被環保署評鑑整體效能為全國最優等級，處理量能可達年8.8萬公噸，具有示範觀摩作用。

林燕祝認為，底渣自行處理費用每公噸385元，但委外處理需1545元，價差5倍之多，但市府不僅去年仍編列8400萬元底渣委外處理經費，今年另以焚化再利用編列2000萬元，期間還傳出「有力人士」介入關心，標案也從一標拆成二標，表面上分別由不同公司廠商得標，但實際上2得標廠商登記的地址卻相同，內藏蹊蹺不可言喻。

黃偉哲答詢說，此事雖非他任內發生，卻也有多處環節讓他納悶，事涉重大工程，檢調單位大可主動調查全案。

環保局表示，2018年至2019年上半年期間，因興建底渣處理廠暫停處理底渣，直到2019年7月城西灰渣場正式啟用時，已暫置9.6萬噸底渣；但因每年全市仍持續產出底渣約6.3萬噸，加上回運外縣市代燒垃圾產出底渣5萬噸，城西底渣處理廠設計處理量每年8.8萬噸，因此才同步規畫底渣委外處理，以減輕城西灰渣場的貯存壓力。

不過，環保局也強調，該局正努力將城西底渣廠處理量能，提升至每年約13萬噸，以降低及停止委外處理，減少市庫經費支出。

(中時 )