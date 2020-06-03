大陸今年「兩會」期間拍板「港版國安法」，導致香港資金自由度是否將受限或更嚴密的監控引發各界討論。勤業眾信會計師事務所稅務部會計師張宗銘3日指出，若台灣稅制認定香港適用《兩岸人民關係條例》，個人的香港留存利潤可能面臨高達40％的所得稅負，同時透過香港進行股權投資的台企也可能面臨重複課稅影響。

因此，勤業眾信建議，台灣企業應做好跨國際貿易的稅收規劃，更應關注過去投資架構中，透過香港或澳門進行佈局的作法，是否有替代地區或國家供進一步在交易流程與投資架構研擬因應方案的必要。

若以移轉訂價（TP）角度分析，張宗銘指出，香港一旦被台灣在稅制上認定適用《兩岸人民關係條例》第 24 條規定，，透過香港進行移轉訂價規劃而產生的貿易利潤，將從海外所得被改歸類為中國大陸地區來源所得，就台灣個人透過分派股利方式取得該盈餘，亦將面臨高達40％所得稅負。

此外，張宗銘表示，從集控股架構角度而言，一旦改採《兩岸人民關係條例》，香港或澳門來源所得將變為大陸地區來源所得，隊透過香港投資中國大陸並取得大陸盈餘的控股結構而言，無疑將產生「重複課稅」影響。

(旺報 )