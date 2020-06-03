行政院宣布推出「振興三倍券」，外界質疑還要花1千才能拿3千，何不直接發2千？對此，總統府副祕書長李俊俋今天表示，答案很簡單，就是要讓大家真的去使用，避免兩千塊變存款，才能刺激消費！

李俊俋在臉書指出，台灣防疫有成後，政府正式宣佈振興券重要資訊：配合暑假，推出「振興三倍券」，讓大家的1千塊變成3千塊，不只划算，更要好領、好用。

領取方式也採多元化，實體(郵局、超商領取)、數位(信用卡、電子支付、電子票證)兩版並行，他說，只要注意7月15日開始發放，一定要在年底前使用完畢，不管你要去美容美髮、市場夜市、百貨購物還是住宿旅遊，通通都可以！

至於很多人都問，還要花1千才能拿3千，何不直接發2千？李俊俋表示，答案很簡單，就是要讓大家真的去使用。另外，中低收入的朋友也免煩惱，政府會直接匯款一千塊，讓各位都能安心領券，讓我們一起刺激消費、振興經濟！

他說，平常百貨公司週年慶滿兩千送兩百買得那麼高興，現在花一千變三千還不趕快！文末也不忘討太座歡心表示，「老婆我的全數繳庫給妳用」。

(中時 )