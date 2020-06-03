外界對中輟的印象仍維持在因逃學而翹家、徘徊街頭等，但受到近年3C盛行的影響，許多中輟生往往是選擇窩在家中，多數反而是拒絕外出，長期服務青少年的善牧基金會表示，現在的小孩習慣與手機為伍，當遇到無法因應的問題時，開始躲進網路的虛擬世界。

據教育部統計，107學年度結束時新增3137名中輟生，中輟原因以個人因素達52.81％最多、家庭因素以22.54％次之、學校因素則以10.7％再次之。再以個人因素分析，其中以生活作息不正常比率達73.13％最高。

善牧基金會蘆洲少年福利服務中心主任高珮熏表示，過去接觸到的中輟生往往是為了出陣頭選擇不上學的孩子，但隨著3C時代到來，當孩子在生活中遇到困難時，往往選擇手遊、網路交友等找出口，他們也期待透過網路得到同儕或大人的關注，同時滿足生活無法解決的難題。

善牧基金會宜蘭縣市區主任張舜治表示，每個人都有復原力，只要用傾聽、引導，善牧透過「復原力理論」的「社會支持網絡及無條件接納」、「社交與解決問題的能力」、「幽默的能力」、「正向看待自我的能力」及「探索生命的意義」等方式引導個案走山傷痛，重新找回個人力量。

高珮熏舉例，如曾遇到從國小就中輟的學生，因在學校無法獲得成就感、家中又無法得到關注，沉迷在網路世界，「贏了就說話、輸了就摔手機」，媽媽向善牧求助，善牧透過「聊天」，得知他喜歡歷史，後來引屆歷史老師陪伴在他身邊，目前也已復學。

善牧基金會將從6月21日舉行「善牧復原力節-青少年主題影展」，也與線上影音平台合作舉辦「青春不得了」線上影展，號召民眾一同觀賞電影、理解青少年面臨的困難與韌性。

(中時 )