電子零組件廠—信邦(3023)自結5月合併營收為17.75億元，月增2.42%，連續兩個月創下單月歷史新高，信邦持續擴大產品線，受惠於電動自行車(e-Bike)產品正式量產出貨，加上原有MAGIC五大產業需求增溫，信邦業績可望遵循往年趨勢，第2季及第3季業績可望逐季挑戰單季歷史新高，亞系外資亦看好信邦前景，將信邦目標價大幅拉高至195元。

由於醫療及健康照護、汽車、綠能、通訊及電子週邊等產品出貨暢旺，信邦5月合併營收攀高至17.75億元，月增2.42%，年成長9.44%，連兩個月創下單月歷史新高，累計前5月合併營收為80.2億元，較去年同期成長10.4%。

信邦表示，醫療及健康照護產業因診斷設備、監護設備及呼吸機等需求持續，5月銷售較4月成長10.16%；汽車產業因電動車需求增加，5月銷售較4月成長4.28%；綠能產業因工程進度延後，需求遞延至5月出貨，5月銷售較4月成長4.46%；通訊及電子週邊產業，本公司轉投資之子公司所開發之新項目e-Bike，自4月已開始量產出貨，需求持續增加，5月銷售較4月成長3.26%；累計前5月醫療及健康照護產業成長14.95%、汽車產業減少8.81%、綠能及節能產業成長23.05%、工業應用產業成長8.41%、通訊及電子週邊產業成長3.30%。

就產品別銷售比重，連接線組生產銷售佔集團營收78.47%；連接器及零組件銷售佔21.53%。

在產業別的銷售分佈，綠能及節能產業佔30.95%；工業應用產業佔29.72%；通訊及電子週邊產業佔合併營收23.00%；醫療及健康照護產業佔9.53%；汽車產業佔6.80%。

信邦第1季合併營收達44.83億元，較去年同期成長11.83%，創下歷年同期新高，單季合併毛利率25.72%，與去年同期合併毛利率相同，由於營業費用管控得宜，僅較去年同期成長0.23%，單季稅後盈餘4.48億元，較去年同期3.65億元成長22.84%，亦是歷年同期新高，單季每股盈餘為1.93元。

信邦表示，由於MAGIC五大產業需求均優於第1季，加上大陸廠區生產目前已恢復正常，稼動率幾乎達100%，預估第2季營運將優於第1季，有機會挑戰單季歷史新高，下半年在旺季來臨下，業績可望再攀高。

信邦業績穩定成長，獲亞系外資力挺，亞系外資認為，信邦今年每股盈餘可望達8.6元，給予信邦「買進」評等，目標價從160元調高至195元。

(時報資訊)