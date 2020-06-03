疫情衝擊全球金融市場，在前景未明之際該如何尋找投資標的，是許多投資人的共同疑惑？元大投信總經理黃昭棠表示，元大投信為台灣公募基金龍頭，一路走來不斷突破與創新，隨著新科技進步，5G發展勢在必行，元大投信看好數位轉型商機，5G的重要性，已明顯在這波疫情帶動的宅經濟中顯現，未來更將成為新科技發展之核心技術，不論電動車、人工智慧（AI）、物聯網等新技術發展時，都必須仰賴5G技術才得以推進，未來5G發展將分成三個階段，分別是基礎建設期、商用發展期及商用爆發期，根據國際機構預估，其至2030年時分別可帶來2300億美元、3800億美元、850億美元的商機。

「投資也要超前部署！」黃昭棠表示，雖然5G從最初發展至可成熟、普及地應用於生活中，仍需一段時間，但基礎建設期將在未來短短3年先迎來爆發性成長，建議投資人可把握5G科技萌芽的初始階段，提前進場佈局、超前部署。

元大投信看準「硬5G」商機，預計推出「元大全球未來關鍵科技ETF」（00876），其追蹤iStoxx全球未來關鍵科技指數，著眼於「前瞻趨勢」，主要挑選5G產業鏈裡優先受惠的「關鍵科技」產業，其產業涵蓋通訊元件、IC設計、手機零組件等製造業者外，更掌握未來趨勢企業，加入電動車相關產業，有助投資人將未來主題投資趨勢一網打盡。

華為事件對全球5G的發展，黃昭堂認為，華為事件對iStoxx全球未來關鍵科技指數的影響已經鈍化，2月以來該指數上揚16%。

(時報資訊)