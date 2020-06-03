日圓匯率急貶，以及投資人的「錯失恐慌症」（FOMO）帶動汽車股等周期型股票大漲，周三日經225指數收漲1.29%，為22,613.76點，創下逾3個月新高。東證一部指數收漲0.72%，為1599.08點，創下2月26日來新高。

投資人看好新冠肺炎危機導致的經濟衰退已經度過最壞的情況，以及預期歐洲政府將加碼推出新的激勵方案，在避險需求降溫下，隔夜日圓兌美元與歐元急速走貶，美元報108.850日圓，創下兩個月新高，周三清晨歐元報121.805日圓，觸及4個半月新高。

高度周期型股票表現強勁，有色金屬漲2.59%，交通運輸設備漲2.75%，橡膠類股漲2.43%，漲幅領先。新創股Mothers指數逆勢收跌1.2%，失守盤中創下的1年半新高。

分析師表示，日股對國內外利空消息展現驚人的韌性，但短線過熱的氣氛使漲幅受抑。由於東京單日新增34名新冠肺炎確診病例，創5月初來新高，日本在周二晚間發布居家警示。美國總統川普揚言動用軍隊，以平息大規模反種族歧視與反警察執法失當的示威抗議潮。

(時報資訊)