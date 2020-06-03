慧洋-KY(2637)5月合併營收9.21億元，月增2.31％，年減21.41％，稅前虧損0.35億元。公司指出，5月本業表現逐漸穩定，而因新台幣及日圓兌美元貶值而有匯兌利益，虧損已逐漸收斂，接下來運輸需求大增，將持續走向復甦。

慧洋-KY指出，短期內新冠肺炎疫情衝擊散裝航運業，然隨著疫情逐漸緩和，全球各地陸續解封開放國境與振興經濟活動，海上運輸需求亦見回溫，同時為迎接需求旺季，BDI指數亦見反彈趨勢，再加上美元升值，5月虧損是今年2月以來最少的一個月。接下來第3季穀物收成旺季，加上各地糧食等民生物資庫存因先前出口管制陸續傳出告急警訊，可望帶動新一波強勁的運輸需求，散裝航運業可望逐步復甦。

在船隊規劃上，今年農曆春節後受到疫情影響海運需求，慧洋順勢安排船隻進塢維修保養，目前已陸續整裝完成，雖短期造成營收下滑，然在需求強力回補的下半年，將可維持集團運力在最佳狀態。

此外，慧洋仍將如預定計畫，於本月中下旬分別交付兩艘節能新船，分別為一艘靈便型（Handy / 37,800 DWT，船名：Bunun Miracle）散裝貨輪，及一艘巴拿馬型（Panamax / 82,400 DWT，船名：Sakizaya Treasure）散裝貨輪，而公司也預計在下半年依市況積極處分老舊船舶，以維持船隊競爭力。

(時報資訊)