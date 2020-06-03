記憶體模組廠十銓（4967）總經理陳慶文表示，受到疫情影響，第二季產品平均銷售單價（ASP）下滑，營收可能略降、獲利率低於第一季的表現；公司先蹲下拓展市場占有率，看好5G等基礎建設仍是帶動記憶體產業的主要動力，遞延後的爆發力值得期待。

十銓今（3日）參與證交所主辦的第二季上市公司線上業績發表會。總經理陳慶文表示，第一季雖有疫情，但遠距工作及電商等需求提升，帶動伺服器DRAM價格都有10~20%的漲幅，需求強勁。目前DRAM現貨市場受到疫情影響呈現波動，合約價則仍強勁。

展望第二季，因疫情影響持續，產品平均銷售單價（ASP）下滑，預計使得公司營業額略降，獲利率較第一季下滑，但身為品牌公司，將持續致力於提升市場占有率。

陳慶文指出，今年初各界均看好半導體市場，主要預期5G帶動高速運算的發展。5G今年剛開始布建，因應需求，高速運算模組以及SSD（固態硬碟）也是公司致力發展的重點。不過，受到疫情影響，預計需求可能遞延至今年底或明年初。

業績方面，受惠低價庫存以及ASP價格上漲，十銓今年第一季每股獲利達2.28元新高，優於去年全年表現。

展望第二季，雖ASP價格下滑，公司營收維持與去年同期相當的水準，也仍積極搶占市場。陳慶文表示，短期疫情影響市場但只是遞延，預期疫情減緩後，將於第四季起回復動能，至於全球整體經濟回復則不會很快速。此外，公司電競記憶體市占排名全球第三或第四，電競等的策略性產品占營收比重逐步提升，有利提升獲利。

整體來看，第一季因產業向上循環，電競及工控持續成長，加上庫存調整得當帶動公司獲利創新高。十銓認為，疫情使得消費走向遠距工作及電商銷售，公司布局相關通路已久，因此預期疫情對於公司品牌及業務推廣的影響有限。並看好5G基礎建設將是帶動記憶體產業的主要動力，相關的伺服器等資料運算儲存及終端智慧設備的發展，遞延後的爆發值得期待。

(時報資訊)