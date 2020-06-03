工商協進會理事長林伯豐今（3）日表示，全球各地的台商因為疫情返台已經一段時間，企業經營以及整體營商環境都受到影響，目前大陸將對於台商解除隔離措施是對的，希望能夠先於部分城市減為居家隔離7日或是解封，但目前尚未確定；目前，台商協會正在努力交涉中，若有定案，台商應該很快就會返回大陸上工，共同促進經濟成長。

工商協進會3日舉辦第25屆第9次理監事聯席會議，林伯豐認為，即使疫情緩解，下半年經濟有望復甦，但疫情對整體營商環境的影響不一，要重新爭取訂單、市場活化，恐怕都是1年後的事，「現在要花1年的時間來努力恢復，半年應該難以達到。」

至於各界對於台灣經濟的反彈力道，林伯豐強調，解封以後，經濟會慢慢復甦，但不會一下就恢復到去年的狀況，因為訂單的爭取跟生產的安排不是2、3個月能回復的。

至於，近期美國因種族紛爭引發的抗爭行動是否影響到我國下半年出口情況，林伯豐表示，美國動盪將對世界造成影響，特別是美國本身的經濟，而台灣是輸出的貿易國家，一定會受到影響。

林伯豐建議，我國應該要盡快加入RCEP、CPTPP；另外，台灣已有廠商、大型企業赴美投資，應該加速與美方洽簽FTA。

(旺報 )