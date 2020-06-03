昨(2)日行政院招開記者會，向國人說明振興方案推行細節，行政院長蘇貞昌也拍版將振興券改名「三倍券」，期望透過「1000元換3000元」的方式刺激消費。國民黨立委洪孟楷表示，外界對三倍券褒貶不一，甚至戲稱為「三振券」，他列出3個政策的盲點，希望蘇揆說明。

洪孟楷昨晚在臉書上表示，千呼萬喚始出來的振興三倍券，褒貶不一，還被戲稱是「三振券」，執政黨不願意接受發現金的建議，是一意孤行還是洞燭先機？將來發行後自有公斷，畢竟這是年初817萬人的民意選擇。

洪孟楷指出，三倍券存在3個盲點，請蘇內閣好好考慮：

一、如何確保一起使用的振興點燃效果？

馬英九政府的消費券是通過里鄰系統，直接讓民眾獲得，加上遇到過年，大部分的民眾也配合年終獎金與消費習慣去消費所以刺激出一波消費高潮。如今振興券是讓民眾拿錢上郵局換，又或預購，且非統一時間發放，這樣就會變成有人這月用、有人下月用，效果可能就會打折。

二、如何確保防偽實體票券印製數量足夠？

與消費券不同的是，振興券還有三種其他電子支付可供選擇，洪孟楷指出，按照邏輯，實體票券僅佔四分之一，但只印刷全台灣人口數的四分之一，會不會不夠用？可如果印太多發不完，又可能會變成浪費。

三、如何保證將來振興券發放短缺不會責怪基層人員？

2009年的消費券發放完畢後，約有670萬元的金額短缺，這部分由時任內政部長廖了以全額賠償，沒有讓基層公務人員承擔。但是，振興券是通過郵局和超商發送，如果出包了，請問是誰要出面負責？如果還是要把問題推給基層公務員和工讀生，這結果大家應該都不能接受。

最後，洪孟楷呼籲蘇內閣，應針對這3點做好規劃和反省，而他也會再發布正式文件提醒相關單位，希望蘇內閣不要到時候又甩鍋，否則是會被民眾三振出局的。

(中時電子報)