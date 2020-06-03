京城銀今日舉行線上法說會，對於海外投資，京城銀法說會上指出，由於美元利率因為聯準會數度降息而走低，不只4、5月份淨利差節節高升，且由於海外拆款的資金成本大降，因此京城銀將伺機進貨高評等債券，今年相關息收估計會成長3至4成，整體海外投資的收入會在17億一下，大約可望貢獻整體獲利約三分之一。

京城銀指出，截至五月底止，京城銀獲利已有19.58億元，年增率5.3％，淨值在海外債券投資回溫之下，也增至每股34.8元，而在資產品質上，京城銀仍續維持績優生水準，五月底京城銀的逾放比0.02％、逾放金額3600萬、逾放覆蓋率為9044.26％、全體放款覆蓋率為1.4％，其中逾放覆蓋率又比3月底的6273％更高。

在台股投資上，主持京城銀法說會的財務部協理吳至人也以「高出低進」形容未來的策略，倘若有較大的回檔，相對也會放大加碼的力道，而目前台股持股以台積電等半導體類股最多，至於其他產業，吳至人指出若前波遭「錯殺」的持股也會是之後補貨標的，目前台股投資帳上可說大致損益兩平。

京城銀指出，目前國內金融資產方面，股票44億、債券部位376億，由於4、5月份債市表現轉佳，因此已轉虧為盈，目前有約當15億台幣的帳上獲利，其中國內有1.5億，海外有13.5億等值台幣；至於在投資提損上，今年海外債券部位的提損，都與「墨西哥石油」有關，包括六月底可能還會再提一筆100多萬美元的投資損失，不過京城銀也指出，現在已看好債市的投資後市，因此目前已是「買多於賣」，且高出1億多美元，加碼標的則以「類政府債券」為主力，包括石油、電力產業，都是目標產業別，評等約在BBB+。

而新冠疫情重創產業，但京城銀放款統計顯示，其土建融業務卻幾乎不受疫情影響，還有升溫，去年第四季土建融的放款佔比為14.1％，今年首季則增至14.7％，對此京城銀指出，有觀察到三個現象，包括：1、房市走向已與SARS不同；2、豪宅雖冷清，但一般自住需求依然強勁。

對於法人關注綠能、華映的債權回收，京城銀指出，綠能日前有再度召開債務協商會議，但受疫情影響，今年底前擔保品處份可能不易，此外，對於新竹中正市場的逾放個案已打呆4億多。

(工商 )