聯亞（3081）3日召開董事會，就擬發放的4元現金股利敲定除息交易日，經決議除息交易日為6月24日，最後過戶日為6月29日，除息基準日為7月4日，停止過戶期間由6月30日起算至7月4日止，現金股利發放日為7月22日，合計擬配發的現金股利金額逾3.63億元。

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