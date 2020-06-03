新北市林口區「長耀挹品」建案廣告不實，公平會對仕院建設公司開罰新台幣100萬元、並罰巨將創意廣告公司80萬元、立鵬資產公司50萬元，總計共罰230萬元。

公平會3日委員會針「長耀挹品」建案進行審核，認定仕院建設公司等三家在廣告圖冊中刊載接待中心有「閱覽室」及「KTV視聽室」等文字及實景拍攝圖片，是廣告不實。

公平會指出，仕院等三家公司在建案廣告圖冊中將接待中心形容為是「以沈穩大地色系鋪陳的閱覽室，儼然是一處寧靜而舒服的休閒勝地……若想高歌一曲或觀賞電影，也可移駕情境氛圍宛如自家客廳般輕鬆自在的KTV視聽室，和家人親友一起享受歡樂時刻」等文字與「閱覽室」及「KTV視聽室」等實景拍攝圖片，予一般大眾印象為該建案將使購買者有合法使用「閱覽室」及「KTV視聽室」公共設施之認知。

結果，公平會徵詢新北市政府發現，建案1樓原核准竣工圖說為防災中心，屋突2層原核准竣工圖說為機械室，根本不是閱覽室與KTV視聽室，如果建案變更為閱覽室及KTV視聽室，則涉及違反建築法，也就是說，是明顯的廣告不實，且足以引起一般大眾對該建案之內容及用途產生錯誤之認知或決定之虞。

(工商 )