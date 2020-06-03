好萊塢巨星「阿湯哥」湯姆克魯斯（Tom Cruise）主演的《不可能的任務7》，在年初時因新冠肺炎疫情爆發、不得不從拍攝地義大利威尼斯撤離，暫時停拍，該片因歐美疫情趨緩，傳有機會在9月復工。近日英國媒體《太陽報》更指出，身兼主角和監製的阿湯哥為了做好防疫，他與電影團隊更在英國牛津一處廢棄的皇家空軍基地，搭設豪華休息車成防疫村，讓眾演員在拍攝期間能安全無虞。

《不可能的任務7》原本預計明年7月上映，因疫情停工而調整至同年11月上映，拍攝期程還是不太有餘裕，據消息來源透露：「這部電影製作已經嚴重耽擱，而且也沒有跡象表明事情會完全恢復正常，也很難找齊劇組所暫住的飯店，因為大多數的房間都在可預見的將來都關閉了，所以恐怕也會有所拖延，因此這是最快捷和安全的嘗試和做法。」這也意味著，工作人員將與巨星們一起住在一個豪華的露營地，「雖然所費不貲，但湯姆克魯斯總是做得比任何人都更好！」

在片中扮演電腦專家的英國男星賽門佩格（Simon Pegg），也透露先從外景戲分進行，不過這一系列以動作場面為噱頭，如何在間隔距離下完成，構成相當大的挑戰，賽門打趣道：「打戲要相距5英尺才能拍。」但賽門開過玩笑就正經回答，片中要是有個人距離很近的戲分都要被驗證是否在安全的情況下，才可以真的進行。該片助導湯米也透露，該片也會有很大的一部分在英國片場拍攝。

(中時 )