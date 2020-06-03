台銀在今（3日）上午召集全體國銀開會，除了全體國銀都將加入實體券收付陣容，據了解經濟部也將對於金融業者的三倍券實體券收付，每張以2.5元作為手續費支付給金融業者，不會再對商家收手續費。

全體國銀、郵局都由總經理出席這場會議，財長蘇建榮與金管會副主委許永欽均與會，蘇建榮致辭時特別提到，希望振興券的銀行收付的SOP作業可以更簡化、便民，此外據了解，由央行印製的振興券圖樣，將在六月下旬出爐，將由銀行現行的點鈔機，直接升級設定，加入對振興券的點券辨識防偽功能，全台灣至少6,000台點鈔點券機，必須在7月20日之前完成功能設定校對，以趕在7月23日商家兌領現金入戶正式上路。

至於小商家，除了由自治會代表小商家出面向銀行兌領之外，經濟部也將給予自治會「類統一編號」，以此為據向銀行兌領；此外，銀行業者指出，另一種方式，就是攤販小商家「直接以振興券進貨原料等」如此一來就不用自行去銀行兌領。

據了解，由於基層金融機構在偏鄉的實體券收付扮重角，因此台銀之後還會再分別對農漁會信用部及信合社，分別召集兩場會議。

(工商 )