吳承洋近日在《覆活》中以彩蛋角色設定登場，不料卻顛覆以往形象飾演渣男，戲裡企圖迷姦女主角任容萱未遂，日前他接受「LiTV線上影視」專訪，透露拍戲過程很感謝任容萱幫助，「其實不好演，雖然短短10幾分鐘戲份，其中幾場我要用眼神加碼手勢勾引她，我可下了不少功夫，努力演好該角色」。

吳承洋回憶接下此角色，「說實在很開心接到劇組邀約，覺得我可以勝任此角，我認為演員是這樣的，要演什麼像什麼，而不是只能演好人，或不能演壞人，這個角色很渣，對我來說就是演技上的新課題，所以沒有想太多就答應了」。不過不少粉絲「無法接受」，超入戲大罵渣男，吳承洋心情不受影響，更不擔心退粉，「希望未來不管接什麼角色，我都可以讓大家因為我產生情緒，不管讚賞、感動還是罵我，都證明我演的好」。

至於過去追劇經驗，吳承洋笑說「我追劇起來連我自己都覺得挺恐怖的，像之前追《步步驚心》或《武媚娘》等，或是追更早的美劇《越獄》，我是真的…真的…到廢寢忘食的狀態，記得好像兩天，我完全沒睡覺一直狂追，那時我在大學，我室友出去上課後回來翻白眼說：『你怎麼還在追？有完沒完…有這麼好看嗎？』我是追劇會整個很OVER的那種人」。

偶像歌手出身跨足演員，吳承洋期待透過未來演出不同角色，能啟發更多音樂上的創作靈感，日前發行〈不想分開〉由他譜曲，透過自己的視角去看朋友面對感情的執著與放下，「音樂是我的最愛，所以會一路創作下去，希望以後作品裡不只有我，也會有別人很多動人的故事」。被問到哪種女生最能打動他？吳承洋表示「我覺得善良是一定要的，善良這件事情很能打動我，然後直爽個性，這樣彼此相處起來比較舒服，因為我個性有些直線條，有時不夠細膩，需要女生多些包容與溝通，兩人才會朝好結果邁進」。

吳承洋。（LiTV 線上影視）

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