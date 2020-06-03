國民黨提破解罷韓5大奧步。(取自中國國民黨KMT臉書粉絲專頁)

罷韓投票將在本周六舉行，面對來勢洶洶的罷韓團體，高雄市長韓國瑜定調冷處理以應對。不過，昨晚國民黨臉書粉專發文，提出如何「破解罷韓大5奧步」，反制罷韓團體與罷韓國家隊。

國民黨臉書粉專表示，這段時間大家都看到，罷韓團體到處用錯誤資訊、栽贓抹黑，來刻意誤導高雄鄉親去支持罷免，令人不齒。並教大家如何破解罷韓5大奧步：

1.故意抹紅操弄統獨

事實是：韓市長是永遠的中華民國派，更支持民主自由，反對一國兩制！兩岸交流，城市行銷不需要抹紅奧步！

2.執意激化對立情緒

事實是：不激化不對立！市政優先防疫第一，市府團隊的成績是高雄市民驕傲。

3.惡意抹黑市府官員

事實是：高雄市府這兩年來，沒有任何弊案！陳菊市府內的弊案罄竹難書。

4.任意以假消息栽贓

事實是：假消息是民主公敵。五月份強降雨，已經證明高雄治水初步成效，罷韓團體刻意釋放假消息，反而影響市府救災！

5.刻意操作政黨對決

事實是：高雄市高雄人的高雄，不是民進黨的高雄！高雄市幸福城市，不需要隨政黨起舞

此外，國民黨也呼籲，投票日將近，但韓市長仍然堅持用行動、用政績，來爭取高雄市民的支持，希望大家不要被有心人士給誤導和欺騙，並響應韓市長所言的「6月6號出門遛遛挺商家」。

(中時電子報)