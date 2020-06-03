「武聖獎」硬筆字書法比賽今年邁入第四年，連年舉辦廣受各界好評，學子展現書寫技巧與端正字體。（苗栗縣象山書院學會提供／何冠嫻苗栗傳真）

頭屋鄉玉衡宮、苗栗縣象山書院學會因應時下3C產品盛行，現代人慣用電腦打字取代手寫，因此辦理「武聖獎」硬筆字書法比賽，推廣寫字藝術，培養國中小的學生寫字正確、端正，並在靜下心來書寫「弟子規」的過程中，習得生活品德教育的重要性。

苗栗縣頭屋鄉玉衡宮孔子廟及象山書院於2017年開始辦理硬筆字書法比賽，苗栗縣象山書院學會總幹事廖煥維指出，寫字是一門藝術，鑒於電子產品的盛行，許多學子多用電腦打字取代手寫，導致字體書寫不正，而日常生活與工作上，仍有提筆撰寫、簽訂合約等手寫的必要，因此針對小學、國中、高中學子，推動硬筆字書法。

廖煥維說明，初賽作品內容選定弟子規，藉此希望學生在抄寫過程中，能扎根生活品德教育。硬筆字書法比賽廣受家長好評，以往收件超過500件，獲學生踴躍參與，今年因應疫情關係決賽分成3梯次辦理，呼籲屆時家長與學生都能配合遵守防疫規則。

今年武聖獎硬筆字書法比賽邁入第四屆，初賽規定以正楷體書寫弟子規作為初賽作品，經評選進入決賽後，再到玉衡宮孔子廟現場書寫。初賽作品即日起收件至24日，決賽則將於7月12日登場、當天公布名次。

(中時 )