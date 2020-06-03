喬治佛洛伊德（George Floyd）的身亡，引發了全美各城抗議，財產遭到侵害，公共建築遭到破壞，田納西州週末逮捕了近50名暴力抗爭者，所幸政府與社會逐漸出現反思，有些志願者打掃環境，清理抗議活動的殘骸，擦去塗鴉，而國民警衛隊與抗爭者時達成共識，只要不出現暴力，國民警衛隊可以放下盾牌。

軍事網(military.com)報導，田納西州首府納許維爾市(Nashville)州議會大廈前，許多民眾外進行抗議，情況比周末時緩和許多，在共和黨主導的州議會大廈內，黑人民主黨議員表示，他們同樣反對暴力，但也要求共和黨的同事們，不要僅僅關注抗爭者的破壞行為，還需要理解這些同胞們憤怒的原因。

州議員文森·迪克西(Vincent Dixie)說：「我不希望社會一直沉溺在怒火中，但我想讓各位明白，如果沒有消解怒氣，並且找到解決方案，那麼群眾的怒火將再次發生。」

星期一晚上，應和平抗議者的要求，州議會大廈前的60多名國民警衛隊放下防暴盾牌，顯然是好的開始。警衛隊原本結成盾牌陣防線，以阻止人群持續接近，但是人群保持著平靜，同時從議會大廈離開的民主黨議員，也要求警衛隊讓個道，使他們能加入人群。當人群繼續唱歌，並呼籲為美國黑人伸張正義時，田納西州警與國民警衛隊，展現了善意，放手中拿著警棍與盾牌。

不過在冷靜之前，的抗爭是很動亂的，示威活動演變成暴力，有30家企業遭到破壞，支持種族主義觀點的前州議員和報紙發行人，愛德華·卡馬克（Edward Carmack）的雕像被推翻，現現雕像被帶到州立博物館。

此後，警方逮捕了抗爭者，25歲的威斯利‧薩默斯（Wesley Somers），指控他放火燒了大樓。執法部門已要求公眾提供線索，抓補造成破壞損害的抗爭犯。

納許維爾市長約翰·庫珀（John Cooper）已連續三天宣布，首府晚上10點後實行宵禁，一直到隔天6點為止。即使在前一天沒有發生重大示威，也是如此。

在最大城孟菲斯，市長吉姆·斯特里克蘭（Jim Strickland）也下令實施「晚10早6」的宵禁，他表示，一旦發生財產損失，或者暴力行為，城就必須宵禁。

孟菲斯市警察局局長邁克·羅林斯(Michael Rallings)說，先前的抗爭暴力中，有10家企業遭到破壞，3名警員遭到槍擊，因此警方逮捕了44名抗議者。他也已經看到抗議者被捕的影片帶，而抓補過程的畫面，也被激進分子用於指控警察使用了過度的暴力。

但是羅林斯警長表示：「逮捕永遠不會是一件優雅的事。」之後為避免再次升高衝突，他修正說「警方逮補有其準則，若反準則，事後警方也會被懲處。」

(中時電子報)