為提升營運績效，中環(2323)集團決定關閉中壢廠區，並裁減部分員工，中環表示，未來中壢廠區設備將移至林口廠區，希望透過廠區整併，降低營運成本。

消費光碟片需求疲弱，中環除將產品重心放在高毛利檔案光碟，近幾年亦將營運重心轉為專注於品牌行銷及文創休閒產業，帶動公司2018年及2019年連兩年獲利，不過受到新冠肺炎疫情影響，中環第1季稅後虧損13.02億元，每股淨損1.12元。

中環決定關閉中壢廠區，並裁減部分員工，中環表示，中壢廠設備將移至林口廠區，希望藉由廠區整併及集中生產線配置，降低營運成本，提升營運績效。

中環於去年底完成併購Verbatim股權移轉，由於Verbatim在歐洲、美國、日本、太平洋地區有4個子公司，完成併購後，中環不僅產品線從光碟擴大至SSD、硬碟及電子周邊產品，更可擁有全球品牌與通路，成為全球儲存解決方案大廠。

(時報資訊)