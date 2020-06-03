在經濟復甦的樂觀預期帶動下，周三南韓KOSPI指數大漲2.87%，收在2,147點，連漲第4天，並創下2月25日來新高。市場交投熱絡，全日成交量高達約11億股，成交值達16.8兆韓元，創下歷史新高。

南韓政府將推出規模創下歷史記錄、高達35.3兆韓元的第三次追加預算案，以提振受新冠肺炎疫情衝擊的經濟，使投資人對經濟將迅速反彈的預期進一步升高。分析師表示，第三次追加預算可望為GDP成長率貢獻0.5～0.6個百分點。

機構投資人買超韓股1.16兆韓元，創下2016年1月18日買超1.64兆韓元以來的單日新高。外資買超2041億韓元。散戶賣超1.33兆韓元，創下2012年9月14日賣超1.45兆韓元以來單日新高。

大型股走強，尤以晶片股、金融股與鋼鐵股表現最亮眼。領頭羊三星電子大漲逾6%，SK海力士漲6.5%，現代汽車漲5.85%。

韓元大漲約0.7%，收在1216.8兌一美元。

(時報資訊)