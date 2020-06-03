女星何如芸與花蓮美侖飯店董事王敏錡結婚16年、育有2子，日前驚傳婚變，何如芸痛訴丈夫婚後不忠並且對她家暴，雙方撕破臉，離婚訴訟仍在進行中，今王敏錡透過律師發表聲明，反咬何如芸婚後拿他的卡購買奢侈品「總額相當於一棟豪宅」，何如芸聞言後，也透過經紀人做出回應。

何如芸與王敏錡鬧離婚4度調解未果，今男方祭出長篇聲明，反控何如芸的指控傷害汙衊家人，並指她婚後揮霍無度，多年來拿他的附卡購買珠寶、名牌包等奢侈品「總額相當於一棟豪宅有餘」，終究上演夫妻公開互撕戲碼。

據《ETtoday》報導，對此何如芸的經紀人Tina透露，自己今天很忙，還沒看過內容，但有先將王敏錡聲明傳給她看，電話中的聲音聽起來很正常，只是掛電話前，她說了「我好難過」，經紀人則表示對於藝人的家務事，不便回應，但透露何如芸今天沒有拍戲行程，「她電話中聽起來是一個人在家」，讓人有點擔心。

(中時電子報)