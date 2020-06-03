彰化一名28歲蔣姓準飛修師，騎乘機車外出訪友時，被超速的劉姓男駕車撞上，人車倒地，送醫後雖撿回一命，但傷勢嚴重現需專人24小時照料，但可惡的是劉姓駕駛事後態度消極，對傷者不聞不問，令家屬難以接受，一狀告上法院要求連帶損害賠償，近日彰化地院審理一共判劉男須賠償蔣家屬，新台幣1千7百零7萬9604元，可上訴。

這起車禍發生在2017年1月16下午，當時蔣姓駕駛騎乘機車，由新生街右轉鹿東路二段，由西向東往馬鳴路直行，經過彰鹿路640巷時，遭行經沒有號誌路口未減速還超速的劉姓駕駛撞上，當場人車倒地，送醫後頭部外傷顱內出血、左股骨幹骨折、左側股骨開放性骨折、呼吸衰竭、下頷骨骨折、肺炎、高血納、尿崩症等極重傷勢。

由於撞擊力道過猛，蔣男送醫急救後昏迷了近2個月才醒來，但醒來後從此人生巨變，經彰化醫院精神鑑定，眼神無法聚焦、注意力缺失、需他人協助進行進食、穿衣等，記憶裡、理解力，金錢、數字等概念嚴重缺損，判定其障礙程度為極重度。

判決書指出，這名28歲蔣姓準飛修師，從逢甲大學航太與系統工程系畢業後，取得丙級飛機修護技術士證照，且已錄取長榮航空維修助理工程師乙職，車禍當天下午長榮航空還打電話要通知蔣男2月12日開始上班，但蔣男當時正在開刀房中與死神拔河，大好前程就這樣毀在一時疏忽的劉姓駕駛手上。

而家屬請求財物損失、醫療費用包含手術、住院、照護，醫療用品、復健治療照護費、看護費，還有醫療輔具器材，及喪失勞動能力6百79萬9千720元，與精神撫慰金1千萬元。

最後法官審理，劉姓駕駛行經無號誌管制交岔路口，左方車未停讓右方車先行為肇事主因，須連帶賠償9成肇事責任，而蔣男車禍當時僅24歲，至勞工強制退休年齡65歲，尚有41年勞動年數，及醫療費用等即屬有據，因此判賠。

(中時 )