美國非裔公民佛洛伊德之死，讓示威浪潮擴至全美，然而，美股從事件發生的5月25日至本周二為止，已經上漲超過千點，這段期間還發生了大陸兩會通過港版國安法、陸美關係緊張，資本市場卻絲毫沒有受到衝擊跡象。對此，美國財經名嘴Jim Cramer指出，這一切都要歸功大陸以及歐洲。

財新中國5月份服務業PMI躍升至55，表現遠優於預期，從前值44.4，創2011年來最高紀錄，至於先前公布的財新中國5月份製造PMI為50.7，較4月提高1.3個百分點，為今年2月來最高，重回擴張區間。

據《CNBC》報導，美股長期以來受到強勁的國內消費表現所驅動，但這次罕見從海外市場受惠。Jim Cramer解釋，儘管全美暴動延燒，甚至連華府都受到影響，但德國市場數據開始觸底反彈，主要是歐洲所祭出的大規模經濟刺激政策有關。至於大陸市場，從汽車銷售數據，以及鋼鐵、銅價看漲，前景似乎已經觸底反彈。

新冠肺炎疫情延燒，讓全球經濟陷入停擺，讓投資人相當關注市場復甦的情況，美國經濟也在經歷一段封鎖時期後，在5月各大城市開始解封並重啟經濟活動。Jim Cramer表示，若美國市場以外的地區經濟活動良好，對於美企來說也是個好消息。

(中時電子報)