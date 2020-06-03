成癮議題涉及廣泛，從毒品、酒駕到網路遊戲沈迷，臺灣社會治安與健康危害事件常與成癮的影響有關。我國於108年底修正毒品危害防制條例，擴大檢察官對毒品緩起訴制度之運用彈性，整合醫療戒治、監禁或是社區多元處遇，來給予緩起訴者最佳可能戒治效果。然而現行緩起訴制度，尚未能依毒品使用類型及嚴重程度而有相對應處遇，反使得部分毒品犯緩起訴被撤銷，落入再犯風險。

今(3)日是63禁煙節，台灣師範大學與中國信託反毒教育基金會選擇今日在台師大攜手成立「中國信託成癮防制暨政策研究中心」，揭牌典禮由台師大校長吳正己與基金會董事長辜仲諒共同主持，並與行政院政務委員羅秉成、法務部部長蔡清祥、台師大副校長宋曜廷、陳國世董事與李思賢教授一同為中心揭牌，宣示未來促成教育、司法與衛生福利跨領域合作，共同打造多元處遇與健全社會安全網之決心。

吳正己校長致詞時表示，成癮防制暨政策研究中心的設立，對臺師大來說是一個大學社會責任的實踐，成癮防制工作不僅僅是法務、警政與衛政的範疇，臺師大在心理衛生、健康促進與社會復歸的教育專業，也能一併整合貢獻在成癮防制工作中，以教育專業出發在成癮領域的工作善盡社會責任，也協助完善社會安全網。

辜仲諒董事長表示，中國信託反毒教育基金會自104年秉持著『教育知毒，攜手反毒』的理念，推行各項反毒教育宣導活動，今年邁入第五週年，結合台師大的專業，希望透過研究中心的努力，針對緩起訴用藥者的多元處遇模式，可以協助建制更多社區模式並累積實證資料，進一步對成癮問題提出有效的防制策略與政策建言，希望能協助公部門產出更完善的成癮防制及多元處遇策略，使藥癮者能順利復歸社會，降低毒品再犯率。

行政院羅秉成政務委員也相當肯定這樣的產學合作，他表示中信成癮政策研究中心的成立，正好可以呼應蔡總統的「新世代反毒策略行動綱領」及毒品危害防制條例修訂後的多元處遇概念，期望以司法作為後盾，透過多元處遇的方式，積極的協助毐品問題的解決。

成癮防制暨政策研究中心主任李思賢教授表示，中心未來將以推動需求分流、多元設置社區處遇暨復歸方案為核心，同時傾聽專家意見，開展嚴謹實證研究，以科學化的實證數據與模式提出相關成癮防制建議，同時將設立相關教育培訓，培育成癮防制人才，完善社會安全網。

(旺報 )