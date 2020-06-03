新冠疫情來勢洶洶，新北上半年盛事如萬金石馬拉松、鐵道馬拉松等通通喊卡；下半年盛事隨著疫情趨緩，已悄悄展開規畫，打頭陣的為去年吸引70萬人次的新北兒童藝術節，今年將以「怪獸訓練場」為主題，擴大至鶯歌、三重、板橋府中等4處熱鬧登場，緊接著新北河海音樂季、歡樂耶誕城也如火如荼規畫中。

「怪獸主題備受好評！」文化局藝術展演科長張啟文透露，今年兒藝節延續去年備受好評的「怪獸」題材，增添更多新穎素材，將以「怪獸訓練場」為主軸，響應戶外生活、多運動理念，串連起鶯歌陶博館、三重大都會公園、板橋府中商圈與市民廣場4區擴大辦理，預計7月下旬開跑。

張啟文指出，相較往年新北兒藝節廣邀各國藝術家來台參展，今年受鎖國政策影響，將由國內原創藝術家為主軸，規畫系列表演活動，此外為避免群聚，最盛大的踩街嘉年華將取消。目前活動主視覺、標語、表演團體等內容還在討論中，尚未定案。

此外，下半年除了貢寮海祭確定取消外，其他如8月的新北登山節、河海音樂祭、溫泉節、鐵道路跑目前都將照常舉辦，觀光局表示，其中最受矚目的新北市歡樂耶誕城，預計6、7月辦理招標，未來視疫情發展狀況調整。

(中時 )