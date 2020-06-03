美國總統川普大力吹捧為抗疫解藥的氯奎（CQ）與羥氯奎（HCQ），因引發嚴重心律不整，世界衛生組織已暫時中止此跨國臨床試驗。健亞(4130)表示，旗下治療紅斑性狼瘡與慢性風濕性關節炎新藥 GV17，對心臟安全性高，可視為羥氯奎寧的進階版本，目前已向美國 FDA 提出臨床試驗送件前諮詢 (Pre-IND) 申請。

健亞董事長陳正指出，就心臟來說，心肌的收縮舒張乃是經過內外離子電位差去極化及再極化作用而完成。HCQ及CQ這類藥物會阻斷hERG基因控制的鉀離子通道，使心肌細胞活動電位持續的時間（QTc）延長（QTc prolongation），擾亂心臟正常的收放電活動，從而導致潛在的惡性心律不整。臨床數據顯示，QT波段離散性（QT dispersion），可作為狼瘡患者心臟受傷害的重要指標，因此若能提供對心律影響較小的進階版羥氯奎應是狼瘡患者的重大福音與優先選擇。

健亞與轉投資華宇藥品(6621)共同開發治療的紅斑性狼瘡與慢性風濕性關節炎新藥GV17，主成份為HCQ的S-form右旋光學異構物；在臨床前試驗證實具有血中濃度波動小、藥效佳及安全性高等優點。

健亞今年5月間完成hERG離子通道試驗，試驗結果顯示，GV17對鉀離子通道有較低的阻隔性，其安全性為CQ的11倍、HCQ和R-HCQ的2.5倍以上；合理推論GV17造成QTc 延長而引起心律不整的機率較低，其對心臟的安全性可以期待。目前已向美國FDA提出pre-IND會議申請，以規劃臨床試驗等具體開發策略。

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