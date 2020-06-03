台南市政府為改善停車熱區路邊停車格位使用效率，以及減少民眾尋找停車格位的時間，近年來積極建置「智慧路邊停車計費系統」及「地磁偵測器」，推動路邊停車格位智慧化管理，目前智慧化的比例高達62.5％，高居全台之冠，未來將朝路邊收費格位100％智慧化的目標邁進。

市長黃偉哲表示，智慧停車管理是台南市重要的施政目標之一，目前全市的路邊停車格，已由宏碁智通以BOT方式建置2000席智慧路邊停車計費系統，同時經濟部工業局補助遠傳電信及台灣國際開發也各建置3000席、2500席地磁偵測器，智慧化停車格總數高達7500席，占全市收費停車格1萬2000格的62.5％，比例高居全台之冠。

黃偉哲指出，台南市路邊停車智慧化的成果，市府零出資，僅提供場域，由三方共同合作打造智慧路邊停車管理系統，未來將朝路邊停車格位100％智慧化的目標前進，以改善停車熱區供需失衡的問題，縮短民眾尋找停車空位時間，提供市民更優質、更便捷的停車服務。

交通局長王銘德也說，智慧路邊停車計費系統、地磁偵測器為停車格位智慧化的基礎建設，除了都可以偵測車格的使用情形外，智慧路邊停車計費系統更提供現場繳費功能，是目前全台灣規模最大的路邊停車現場繳費系統。

王銘德強調，配合智慧車格蒐集的資料，交通局還建置即時剩餘格位及預測剩餘格位資訊查詢功能，並透過「台南好停APP」提供民眾即時停車空位資訊，再結合行動支付服務，提升整體停車服務品質。

(中時 )