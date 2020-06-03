振興三倍券定案，天成飯店集團推出優惠，餐飲住房加碼送。（天成飯店提供）

行政院昨(2)日公布振興三倍券規畫，民間業者為搶食這塊大餅，紛紛加碼祭出各項優惠，要將錢牢牢綁在自家商品上。不遑多讓銀行業者消費三千送三千，旅行業也打出送3千優惠，拼用「6倍券」搶客，提振國旅業績。

雄獅集團寶獅旅行社產品部副理王一登今（3）日表示，將推出三千元加碼券，只要今年底前上官網訂房就可滿額折抵，加上原有住宿優惠，等於折扣下探3到4折起，此加碼券適用於全台1千家飯店訂房和樂園門票。王一登強調，本土已逾50天零確診，國旅及自由行訂房在逐漸回溫中，預期振興券退出後將一房難求，他提醒大家保握機會，別錯失良機。

除了旅行業者，銀行等業者要也推出多項好康，來看看中時電子報幫整理的振興券優惠訊息。

天成飯店集團旗下飯店：

※台北花園大酒店：

持振興券消費餐飲,住宿0元，消費者持振興券3000元平日(周一到周四)至台北花園大酒店翠庭中餐廳消費滿3,000元再送台北花園大酒店精緻客房平日房住宿券乙張(不含早餐，周日-周四適用，期限到12月30日。

※瑞穗天合國際觀光飯店：

瑞穗天合國際觀光酒店/消費者持3000元振興券可抵用Angsana Spa 4500元的療程(周日-周四適用，期限到2020/12/30)

※天成文旅-繪日之丘：

消費者持振興券3000元訂房可享平日入住輕逸精緻客房一晚(含早餐)再加贈天成文旅商品好禮(價值1600元)。

※天成文旅-華山町：

持振興券消費餐飲,住宿0元，消費者持振興券3000元平日(週一至週四)天成文旅華山町餐酒館消費滿3,000元再送天成文旅華山町平日華山四人房住宿券乙張(不含早餐，週日-週四適用，期限到12/30日。

5.台北天成大飯店：

消費者持振興券3000元訂房可享平日入住溫馨家庭四人房一晚(含早餐)再加贈翠庭或百合西餐廳餐飲消費折抵3000元。

台新銀行：使用台新信用卡綁定消費刷3000元，除政府提供的2000元外，還可獲台新300元的刷卡回饋，且前1萬名綁定信用卡者，還可享早鳥回饋，首筆消費滿100元，再送100元。

尚未持有台新信用卡者，即刻完成申辦並搭配「振興三倍券」消費，新戶優惠刷3000元，政府提供的2000元，加上1000元的刷卡現金回饋，最高合計可拿3000元的回饋。

悠遊卡：透過悠遊卡或悠遊付三倍券，可用於交通支出，包括捷運、1,280月票。回饋的2,000元可直接加值／儲值，雖然現金消費券使用期限到今年底，但悠遊卡或悠遊付回饋金並沒有使用期限；也就是用多少就嗶多少，不受面額限制。

(中時電子報)