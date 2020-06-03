台中市花卉產業興盛，今年因疫情影響，外銷受阻。台中市農業局為振興花卉產業，邀請花藝老師巡迴各級學校，舉辦校園花藝課程，共155所學校報名，2萬4000多人參與。外埔國小場次3日登場，吸引200位學生學插花，紛紛表示完成作品很有成就感，感到相當滿足。

台中花卉栽培面積1356公頃，產區包括后里、新社、外埔、北屯、石岡、東勢等，品項以文心蘭、百合、唐菖蒲、繡線、火鶴花、國蘭、彩色海芋、伯利恆之星等為主，切花年產量達2億支，一向深受國內外消費者喜愛，今年卻因新冠肺炎疫情影響，花卉需求大幅萎縮。

為減輕疫情衝擊，農業局輔導台中市農會以「花慕蘭綻放光彩」為主題，辦理校園花藝推廣課程，邀請花藝老師巡迴台中各級學校，大量使用在地花材，帶領學生體驗花卉設計與佈置。許多上過花藝課程的學生都表示，花卉設計體驗非常新鮮，作品完成後很有成就感。

農業局表示，希望透過校園花藝課程，讓學生認識在地產業，增進對台中花卉的認識、培養美感認知，期盼進一步提升大眾對花卉的喜愛，增加消費量，助花農度過難關。

(中時 )