台電離岸風電二期計畫第八次上網公開開標後，由於只有一家業者投標，不符合法規因此周二確定流標，台電3日再度上網第九度公告，預計8日決標，整體可望在17日會有最終結果。

據悉，由於台電第八次開標內容因有重大邊更，依照採購法必須要有三家廠商投標才可以開標，但最後只有一家業者來投標而讓標案流標。

不過台電也說，雖然8日會決標，不過實際上是否卻真的標出，則要等到17日公司內部最終決定後，才會對外說明標案狀況，但仍希望早點標出，讓台灣離岸風電建設腳步能加快。

(工商 )