台電離岸二期 周三九度上網公告 16:302020/06/03 工商 馮建棨 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 台電離岸風電二期計畫第八次上網公開開標後，由於只有一家業者投標，不符合法規因此周二確定流標，台電3日再度上網第九度公告，預計8日決標，整體可望在17日會有最終結果。 據悉，由於台電第八次開標內容因有重大邊更，依照採購法必須要有三家廠商投標才可以開標，但最後只有一家業者來投標而讓標案流標。 不過台電也說，雖然8日會決標，不過實際上是否卻真的標出，則要等到17日公司內部最終決定後，才會對外說明標案狀況，但仍希望早點標出，讓台灣離岸風電建設腳步能加快。 (工商 ) #台電 #上網 #開標 #投標 #離岸風電 也許您會感興趣 財經熱門新聞 北京嚇尿！川普丟「毀滅陸企核彈」恐爆金融海嘯 - 財經 華為活路確定斷了？ 陸晶圓代工龍頭揭真相 - 財經 投資人沒進場？分析師曝股市狂飆原因 - 財經 暴動狂燒…美股越噴！專家驚揭背後原因 - 財經 散戶注意！台股明天漲跌 專家偷洩口風 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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