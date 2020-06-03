在油價反彈與IMF等國際組織的大力支持下，投資人對新興市場的信心回升，帶動新興美元主權債表現亮眼，5月大漲6.89％，未來隨著資金進駐新興債市，新興美元主權債利差將持續收窄，目前進場仍有獲利空間可期。

野村投信表示，新興美元主權債利差於3月23日來到最高點，迄今2個月出頭的時間反彈幅度已超過15％，但現在進場猶時未晚，根據歷史經驗來看，在過去主要風險事件中，當新興美元主權債利差達到高點的兩個月後進場，一年後的累積報酬平均在一成以上，顯示現在依然是很好的投資時點，加上目前利差仍達509個基本點，未來新興美元主權債仍有持續收斂空間。

NN(L)新興市場債券基金經理人胡璋健表示，隨著歐美各主要國家殖利率已趨近於零甚至進入負利率，新興美元主權債擁有高殖利率、高利差、價格便宜等誘因，加上IMF等國際組織大力金援新興市場國家，近期市場恐慌情緒已開始逐步消散，可望持續吸引資金流入，後市看俏。

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