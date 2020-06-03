（海悅今年前5月營收衝高，主要來自於桃園青埔大案「冠德青璞匯」等代銷案所貢獻。圖／蔡惠芳）

房地產代銷「龍頭」海悅國際（2348）今（3）日公布5月營收，單月達2.13億元，較上月增加23.3％，較去年同期更大幅成長163.78％；累計1~5月合併營收9.25億元，年增率達165.4％，主要是來自於北中南新案同步開出紅盤所貢獻。

海悅表示，5月合併營收2.13億元，主要是受惠於北中南三地代銷案所貢獻。包括《土城日月光》、《宏普中央公園》、《冠德青璞匯》、《竹城A7甲子園》、《日勝新京站》、台中《皇普莊園》與台南《聯上康橋》等，紛紛熱銷加持，推升5月和前5月合併營收雙雙成長。

海悅累計前5月合併營收，達9.25億元，年增率達165.4％。

海悅表示，央行日前公布4月購置住宅貸款及建築貸款餘額，續創歷史新高；央行於3月降息1碼（0.25個百分點）並啟動疫情紓困措施，五大行庫4月份新增房貸利率更下修至1.381％，創下歷史新低。購屋者的貸款壓力降低，房貸利息調降較租金下修明顯有感，為房市需求提供強有力支撐，帶動首購、換屋族群的需求顯見，加上台商回流，國內房市剛性需求持續存在。

(工商 )