人氣男神許光漢3日宣告加盟何樂音樂，成為田馥甄、信、蔡旻佑等人師弟，他因在何樂音樂有許多熟識的藝人朋友、工作團隊，讓他開心加入該公司，他說：「因為安全感！在何樂音樂有許多熟悉的朋友，再加上新的夥伴一起努力，相信這是最好的安排。」

他目前音樂計畫還在籌備收歌階段尚未獻聲，但許光漢在田馥甄新歌〈懸日〉MV中現身出演男主角，MV上線僅30小時就衝破百萬點擊，掀起熱議。許光漢正在拍攝新戲，何樂音樂也進入開案籌備收歌與企劃，歌曲錄製將由音樂總監陳建騏親自操刀，何時能聽見許光漢的好歌聲？何樂音樂透露了時間伏筆：「以今年推出音樂作品為目標。」

對於歌唱，是一直停留在許光漢心中一個待定的位置，其實2012年他曾經成為唱片公司旗下男團的成員，當時身為練習生的他接受舞蹈、唱歌、肢體等培訓，最後卻因公司改組而讓發片破局，男團也因此解散而出道停擺。

而許光漢的歌喉其實早就被耳尖粉絲們默默鎖定，在戲劇宣傳通告時哼唱主題曲〈想見你想見你想見你〉讓人聽得入迷，去年更為好友蔡旻佑Legacy演唱會擔任嘉賓，當時兩人合唱〈我想我可以〉展現演唱實力，該段影片更引來網路上瘋傳點擊，似乎為他歌唱之路埋下伏筆。

此外，人氣超夯的他，這半年來成為品牌廠商首選新寵，目前接下包含歐萊雅男士保養品、Atelier Cologne 法國歐瓏香水、百雀羚女士保養品Bobbi Brown、娃哈哈純淨水、黑松 茶˳尋味、舒跑S、Calvin Klein Jeans、巴黎卡詩共9項代言，還有3個品牌正在洽談，粗估吸金數千萬。

許光漢成為田馥甄師弟。（何樂音樂提供）

(中時 )