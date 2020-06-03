DRAM大廠南亞科(2408)今(3)日公布2020年5月自結合併營收為55.5億元，較4月所創下18個月新高減少1.24%，較去年同期則大幅增加30.76%。今年1~5月合併營收達255.88億元，較去年同期增加29.71%。

南亞科技表示，目前營運未受新型冠狀病毒(COVID-19)疫情影響，然歐美疫情尚未緩和，中美貿易衝突升溫，恐影響總體經濟成長，未來將密切觀察疫情發展。

第二季以來記憶體市場需求持續強勁，南亞科4月營收56.2億元，創18個月來新高，年增36.7%。雖5月營收略降，仍比去年同期增長逾三成。今年至5月止，累計營收也年增近三成，回復成長動能。

南亞科先前預期，第二季出貨將與第一季持平，隨著伺服器等記憶體產品價格持續上揚，第二季平均售價可望較第一季微幅增加。

南亞科已於5月28日召開股東常會，總經理李培瑛表示，居家辦公、虛擬教學與線上購物等趨勢，帶動的資料中心、網通及筆電需求動能，可望延續至第三季，合約價也有機會持續向上，不過，下半年不確定性仍高，仍須觀察美中貿易戰、肺炎疫情對總體經濟環境的影響。

整體來看，疫情下的居家辦公、虛擬教學及線上購物等需求，帶動資料中心、筆記型電腦、平板電腦及網通設備等市場DRAM需求增加，智慧手機與物聯網需求則相對疲弱。

南亞科預期，若疫情能夠在第二季獲得控制，第二季及第三季市況可望逐季好轉；若疫情延續到第三季，可能影響全球經濟及就業情況，下半年市況恐將趨緩。

(時報資訊)