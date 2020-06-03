半導體測試介面廠精測（6510）受惠5G即將進入商用化，供應鏈備料帶動多項半導體測試介面需求，2020年5月自結合併營收續「雙升」至3.53億元，創同期新高、亦創歷史第4高。展望後市，隨著5G相關應用晶片需求浮現，公司對第三季旺季營運審慎樂觀。

精測今（3）日上午召開股東常會，通過2019年財報及盈餘分派案，決議配發每股現金股利10元，並完成4席董事、3席獨董改選。會後召開董事會，通過推選中華投資法人董事林國豐擔任新任董事長。

精測2020年5月自結合併營收達3.53億元，月增2.96％、年增達67.82％，創同期新高、歷史第4高。其中，晶圓測試卡2.76億元，月減10.97％、年增達1.18倍。IC測試板0.54億元，月增近2.17倍、年減7.23％。技術服務與其他0.22億元，月增44.08％、年減10.52％。

累計精測2020年1～5月合併營收15.96億元，年增達55.73％，續創同期新高。其中，晶圓測試卡達12.93億元，年增達1.14倍，IC測試板0.54億元，年增23.99％，技術服務與其他0.22億元，年減6.21％。

精測表示，5月營收仍可見垂直探針卡（VPC）拓展成效，應用晶片包括5G射頻（RF）、智慧型手機核心應用處理器（AP）及高效能運算ARM-based伺服器晶片。隨著VPC新產品營收挹注，在多產品、多客戶風險分散營運模式下，已有效降低單一客戶對營運影響。

展望後市，隨著時序步入第二季末，在新冠肺炎疫情趨緩、美國及中國大陸競逐5G情境下，精測表示，對應的所需晶片需求已逐漸浮現，帶動公司垂直探針卡業務成長，對第三季旺季營運審慎樂觀。

因應疫情對全球經濟影響的不確定性因素，精測坦言，未來終端市場消費需求有待觀察，亦將牽動半導體產業鏈。面臨大環境嚴峻挑戰，精測將運用長年累積實力抵擋景氣衝擊，並持續拓展全球市場，積極投入垂直探針卡各項研發，以分散區域經濟營運風險。

(時報資訊)