中華電(2412)5G拔頭籌!國家通訊傳播委員會(NCC)今(3)日通過核發中華電5G頻寬3500MHz、28000MHz頻段特許執照，預計7月開台，這是國內首家電信業者獲發5G執照。

NCC表示，5G具備大頻寬、低延遲、大連結之特性，各界對5G改變人們生活及產業百態之潛力均寄予厚望，中華電標得前揭頻段用以發展5G，陸續完成事業計畫書變更、資通安全維護計畫及各項網路建設之法定義務，並向NCC申請核發特許執照，NCC委員會議考量該公司申請案之法規面義務均已達成，故決議核發中華電5G特許執照。

中華電取得特許執照後，將積極進行5G營運籌備，NCC將持續督促該公司強化5G基地台建置及相關網路佈署，期盼早日開台提供服務，有助國人享有5G體驗及各項5G垂直應用場景實現。

至於其他4家業者，NCC表示，遠傳(4904)、台灣大(3045)、亞太電(3682)及台灣之星等4家108年度行動寬頻業務釋照作業得標者，亦刻正進行5G相關規劃及申請作業。

遠傳今最新也表示，5G基站布建數量已達開台門檻，並於今日獲NCC核發5G系統審驗合格函，完成開台前最後一項準備工作，暑假將開台。

(時報資訊)