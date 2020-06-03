載鋼梁拖板車壓機車， 拖吊車協助救援。（南投縣消防局提供／廖志晃南投傳真）

南投縣草屯鎮貓羅溪橋下，高速公路局南投工務段大門口附近，3日有一名老翁騎乘機車，與裝載鋼梁的拖板車發生車禍，老翁受困於拖車車頭下方，場面非常驚悚！

草屯消防分隊獲報，派出救護車、器材車、水箱車及消防人員6人，並且調派拖吊車協助救援，使用拖吊車吊臂及消防油壓撐開器等器材，將該名老翁救出後，送往草屯佑民醫院急救。至於交通事故發生原因，還待警方進一步調查釐清。

(中時 )