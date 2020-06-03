載鋼梁拖板車壓機車 受困老翁送醫急救 16:372020/06/03 中時 廖志晃 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 載鋼梁拖板車壓機車，受困老翁送醫急救。（南投縣消防局提供／廖志晃南投傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 載鋼梁拖板車壓機車， 拖吊車協助救援。（南投縣消防局提供／廖志晃南投傳真） 南投縣草屯鎮貓羅溪橋下，高速公路局南投工務段大門口附近，3日有一名老翁騎乘機車，與裝載鋼梁的拖板車發生車禍，老翁受困於拖車車頭下方，場面非常驚悚！ 草屯消防分隊獲報，派出救護車、器材車、水箱車及消防人員6人，並且調派拖吊車協助救援，使用拖吊車吊臂及消防油壓撐開器等器材，將該名老翁救出後，送往草屯佑民醫院急救。至於交通事故發生原因，還待警方進一步調查釐清。 (中時 ) #老翁 #拖板車 #消防 #拖吊車 #機車 也許您會感興趣 社會熱門新聞 美女人妻穿薄紗 溫泉會館嘿咻國巨前人資長 - 社會 螢光幕轉戰淫光幕 美女主播拍AV 噴血床照大放送 - 社會 刈包攤美女老闆美得太超過 網友：想瘋狂衝去買來狂吃 - 社會 楊麗花丈夫私生子「係金A」 將搶60億家產？ - 社會 恐怖喔！荔枝樁象竟是「男人聖品」 移工抓了就生吞 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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