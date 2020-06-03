台中購物節APP公開測試版本介面。（台中市府提供／盧金足台中傳真）

台中市府推出「第2屆台中購物節」，預計7月重磅登場，為期2個月。（盧金足攝）

2020台中購物節預計7月1日正式開跑，台中市經發局推出活動APP公開測試版，邀請全民搶先體驗，藉由意見回饋，讓五大功能「會員註冊、發票登錄、綁定雲端發票、會員推薦、點數任務」再優化，經發局指出，即日起下載測試APP，就有機會抽中FUTURE N6負離子空氣清淨機，歡迎踴躍參加。

經發局長張峯源表示，為籌備今年購物節，市府除啟動壓力測試及分流機制，更超前完成官方網站及APP建置，其中，APP系統模擬「數萬人同時上線」，維持系統穩定性，經優化內容及精進系統品質，讓設計更直覺，使用好上手。

APP公開測試版即日起至6月10日晚上11點59分止進行公測，請民眾到Google Play 或App Store搜尋「台中購物節」下載並註冊平台會員，活動期間內利用APP側邊選單中「聯絡我們」功能，提供使用意見回饋即具備抽獎資格。

「後疫情時代拚經濟！」市府推出「第2屆台中購物節」，預計7月重磅登場，為期2個月，不但時間比去年長，規模也比去年更大，除增加實體店家參與數，攜手PChome、東森等線上及電視購物平台，讓民眾不受時空限制，動動手指就能消費；此外，為友善外國朋友參與，今年同步導入中英文說明，擴大購物節商機。

市府去年「第1屆台中購物節」，共吸引2萬家商店參與、超過20萬人登錄下載App參加抽獎、銷售金額超過25億元，今年目標破紀錄「把餅做大」，除鼓勵民眾在實體店家交易外，因應疫情，也鼓勵民眾在線上或電視購物，台中好吃、好買、好玩、好住，消費又可抽大獎，歡迎大家來台中。

張峯源指出，今年購物節除擴大實體店家參與數到3萬家，集合國內兩大電商平台「東森購物」和「PChome」加入，建構「台中專區」，配合購物節6大主題，推出台中限時嚴選、觀光旅遊、私房美食及台中當令優質農特產品，動動手指就宅配到府。

(中時 )