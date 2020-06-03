台灣Pay助陣三倍券，加碼要上億。財政部與八大行庫、財金公司開會之後已決定，將共同推出超過1億的行銷預算來助陣三倍券，讓消費者在使用台灣Pay時，對於「折扣」更有感，財部將由次長阮清華在下午5點出面召開記者會，宣布細部的方案內容。

在行銷預算規劃上，據了解，八大行庫除了每家出1250萬元之外，財金公司亦會出資1250萬元，若再加上其他的廣告及行銷費用，合計總規模1.25億。

大型行庫主管指出，從去年第四季開始就已不斷推出台灣Pay的現金回饋及消費折扣、抽獎等優惠，接下來在三倍券政策上路之後，這些現金回饋、消費折扣不僅不斷炊，而且還會繼續；例如，先前在多家超市、量販、百貨連鎖店，就已給予消費8折的折扣優惠，未來高達20％的折扣不僅將延續：「更將擴大到更多的店家辦理。」

行庫主管也指出，現在各大行庫已全面總動員固樁「三倍券」帶來的消費商機不外流，其中信用卡、台灣PAY行動支付為行庫全面進攻的兩大主力戰場，而信用卡由於面臨其他民營銀行也來勢洶洶力爭刷卡商機，因此競爭激烈的程度將更甚於台灣PAY，行庫已準備祭出更高幅度的現金回饋或紅利積點加碼來應戰。

(工商 )