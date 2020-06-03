為搭建台灣優質企業與國際機構投資人之間更即時有效的溝通橋樑，證交所與永豐金證券於6月3～30日共同舉辦「Taiwan Double Good」線上台灣投資說明會，採用視訊連線方式，讓21家與會的上市櫃公司，能在防疫期間超越地域限制，暢通無礙與國際機構投資人對談。

這21公司家包括聯強、欣興、貿聯-KY、聯茂、南茂、嘉澤、景碩、立積、旺宏、精測、大江、晶技、葡萄王、東陽、M31、光寶科、中鼎、永豐金、南亞科、宏碁、國泰金等。

新冠肺炎疫情影響雖然趨緩，全球各地已逐漸解禁，惟實體會議及大型活動在短時間內仍無法回復疫情前榮景，為避免影響我國上市公司與國際法人交流機會，此次證交所聯合永豐金證券再出擊，以視訊連線方式，舉辦長達1個月的大型線上投資說明會。

主題聚焦5G產業及ESG優良企業，活動名稱取其雙G結尾，定名為「Taiwan Double Good」，希望將台灣的「雙好（Double Good）」介紹給全球機構投資人。

開幕式專題演講於6月3日下午展開，證交所副總陳麗卿致詞表示，5G產業與ESG投資均是台股未來的重點。台灣在行動通訊、資通訊及半導體方面擁有堅實基礎，整體上具備良好發展5G條件。此外，我國上市公司的ESG績效表現在國際上評比亦屢獲肯定，在ESG指數中，臺灣的權重在新興市場皆為數一數二，顯見我國企業推動永續發展亦受國際肯定。

永豐金證券總經理江偉源則表示，2020年中全球5G服務將陸續進入商轉，相關供應鏈都將受惠，而ESG責任投資的趨勢已在全球形成浪潮，成為專業投資人制定投資策略的重要依據。

證交所市場推廣部經理陳欣昌，就「疫情下台灣資本市場之韌性與潛力」發表演說，向與會投資人介紹台股投資優勢。特別說明台灣在優異的防疫成果下，無論是實體經濟成長、國際投資環境評比、台股股價表現等，均有亮眼成績。

陳欣昌並說，儘管全球經濟前景未明，但台灣股市受惠於轉單效應、穩健內需、上市公司殖利率高及公司治理佳等因素，2020年仍是值得關注的瑰寶。續後邀請安侯永續發展顧問公司董事總經理黃正忠，分享台灣ESG展望。

投資說明會期間，除安排上市公司與全球機構投資人進行簡報外，亦將於6月17日舉行專題講座，聚焦ESG永續投資，由證交所公司治理部分享證交所於資本市場推動永續投資之努力，隨後由永豐投顧簡報ESG投資研究報告。

(工商 )