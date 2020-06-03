港股今（3日）震盪走高，截至收盤，恒指收報24,325點，漲329點；國企指數收報9,967點，漲91點。

個股方面，匯豐漲2.6％，收報38.15港元，重上38港元關口；騰訊漲0.5％，收報432.6港元。港交所漲1.5％，突破高點，高見292.4港元，最終收報292.4港元；友邦漲5.3％，收報70.85港元。

美團點評漲5.6％，高見160.7港元，創下上市新高，最終收報155.3港元；阿里巴巴漲4.8％，收報209.6港元；小米漲2.4％，收報12.76港元。

(工商 )

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