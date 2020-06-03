無畏新冠病毒疫情，全球生技醫療指數表現亮麗，由於全球正積極尋找解藥與疫苗，製藥、生技等產業成為投資焦點，而周邊醫療資源需求同步升溫，相關製造商股價同步受惠，醫療保健次產業悉數上漲。

截至2日止，包括NBI生技與AMEX生物科技、MSCI全球醫療保健、S&P500健保四大指數今年來報酬全數轉正報酬，分別上漲11.43％、12.13％、1.43％、0.43％；其中NBI生技指數與AMEX生物科技指數兩大生技醫療指數5月以來頻創新高，2日AMEX生物科技指數再度創下歷史新高。生技指數的長紅，連帶投信發行的相關基金績效也跟著水漲船高，今年來績效也都逆勢轉正。

群益信表示，隨著人口的增長及老化，對於藥品及醫療服務的需求將持續增長，也使得生技醫療產業較不易受到景氣波動的影響，產業產值得以穩定成長，生技醫療原本就具長多趨勢，加上發生國際疫情更彰顯其投資價值，建議投資人可運用生技ETF或基金定期定額，掌握中長期布局的好時機。

群益全球關鍵生技基金經理人蔡詠裕表示，新冠肺炎影響全球景氣邁入衰退循環，個別產業表現非常分歧，資金主要流入受疫情影響較小的科技類股與FDA政策支持的生技醫療類股，自3月23日美股低點以來的反彈，生技醫療與科技類股為美國市場主要領漲產業。

展望後市，歐美陸續解封開工，伴隨規模空前的貨幣及財政政策，經濟動能有望逐步復甦，且考量醫藥產業重要性提升、併購活動復甦，且美總統大選在人道考量下，料將不會過度炒作醫藥議題，同時藥物及疫苗的開發仍為市場焦點，疫情推升醫藥需求，醫療生技有望延續強勢表現。投資主題以新藥開發（免疫療法、基因療法等）、手術機器人、微創手術等醫療器械為主。

群益NBI生技ETF基金經理人林孟迪表示，今年來科技與消費兩大主流趨勢依舊延續，其餘如醫療保健商機也再次浮現。生技指數今年來表現亮麗，NBI指數更是表現亮麗，NBI生技指數不僅指標企業多、營運動能強，而且成交量較大、流動性較佳，是生物科技與醫藥保健類股最具代表性的指數。

今年來生技醫療產業在新藥核准和併購活動上仍熱絡，生技醫療股在營運基本面的支撐、併購和新藥題材的帶動下，加上人口老化趨勢使得用藥需求持續成長，中長期投資前景仍看好。

(工商 )