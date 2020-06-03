振興券問題近日鬧得沸沸揚揚，經濟部次長王美花對此表示，振興券策略上是希望大家一起共襄盛舉，炒熱消費氛圍，活絡市場，同時針對民眾問題一一回應。

王美花表示，雖然消基會說票券不可以訂定使用期限，但振興券是政府發放的特別券，和一般禮券不同，所以可以訂定使用期限，另外振興券原則上是不能找零，但若店家主動找錢，政府也不會禁止。

王美花指出，有民眾在討論如何將消費券以退貨方式換成現金，但這並不是經濟部的本意、振興券的範疇，若因此出了問題是屬於消費糾紛，要看店家如何去處理和消費者的糾紛。

(中時 )