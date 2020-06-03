即將在7月1日發放的振興方案3倍券，監所內的受刑人及收容被告也沒有被遺忘，法務部長蔡清祥3日表示，收容人也有資格領取3倍券，法務部矯正署已經針對各種狀況研擬收容人領取，以及使用消費的方式訂出實施方案，同時也將協調主管機關網開一面，讓網購的監所商品及更生人產品也能被納入使用範圍內。

蔡清祥表示，收容人的3倍券分「領取」及「使用」2方面；收容人要自行領取？由機關取得授權代領？或是交由家屬代領？此外，3倍券有使用期限，監所中的收容人是否能在期限內用完？或是交由家屬在監所外使用，矯正署都會通盤考量。

至於「使用」方面，如果監所中的收容人要自行領取使用，只能在消費合作社使用，不過，監所合作社目前卻不在3倍券可以使用的範圍內。對此，蔡清祥表示，將與3倍券主管機關經濟協商，是否可以將消費合作社比照實體店面使用，同時，監所自營產品都是網購，更生人的產品也有很多是網購，這個部分也將同時進行協調，是不是能「網開一面」納入使用範圍，對監所及更生人提供鼓勵。

(中時 )